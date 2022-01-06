До 8 років за ґратами засуджено водія, який напідпитку збив жінку у Дніпрі
За принципової позиції Дніпропетровської обласної прокуратури водія визнано винним у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
За даними слідства, місцевий мешканець, керуючи технічно справним автомобілем без водійського посвідчення та напідпитку, рухався у дворі одного з будинків у Дніпрі.
Здаючи назад, водій не помітив жінку похилого віку, збив її та з місця ДТП зник. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.
Свою вину чоловік визнав повністю.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet