До 8 років за ґратами з конфіскацією майна засуджено зухвалих розбійників за напад на літнього киянина

За підтримання публічного обвинувачення Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва судом засуджено двох раніше судимих чоловіків, які у квітні 2020 року зухвало напали на 81-річного пенсіонера та заволоділи його заощадженнями.

Злочин стався вранці 03.04.2020 у приватному секторі Дарницького району міста Києва.

В умовах карантину та обмеженого руху громадського транспорту злочинці більш ніж п’ять годин йшли пішки до помешкання потерпілого з метою наживи.

Прибувши за місцем проживання пенсіонера, зловмисники проникли у будинок, побили та зв’язали потерпілого, після чого заволоділи його пенсійними заощадженнями у сумі 40 тис. гривень й іншими цінними речами та втекли.

Згідно вироку Дарницького районного суду м. Києва обвинувачених визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура