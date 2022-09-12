До 8 років за ґратами засуджено мешканця Слов’янська, який накинувся з сокирою на знайоме подружжя

За публічного обвинувачення Слов’янської окружної прокуратури 52-річного чоловіка визнано винним у скоєнні умисного вбивства та спричиненні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України).

Прокурори у суді довели, що 21 жовтня 2021 року мешканець м. Слов’янська прийшов із сокирою у руках до будинку свого сусіда аби дізнатись, що робить там його колишня дружина.

Під час з’ясування стосунків між чоловіками виникла сварка, у ході якої гість кілька разів вдарив господаря будинку та його дружину, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, сокирою по голові, а коли жінка впала на підлогу, намагався руками позбавити її ока.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми 37-річний потерпілий помер на місці, а 35-річна жінка зі струсом головного мозку та рубленими ранами голови потрапила до лікарні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

За вироком суду найближчі 8 років свого життя чоловік проведе за ґратами.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури