До 9,5 років ув’язнення засуджено чоловіка за розбійний напад на підприємця та побиття працівника СІЗО на Одещині

За публічного обвинувачення Ізмаїльської окружної прокуратури до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено чоловіка за розбійний напад та насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці травня 2016 року місцевий мешканець, за попередньою змовою зі своїми знайомими, одного з яких наразі засуджено за скоєння цього злочину, вирішили здійснити напад на підприємця з метою збагачення.

Спільники під’їхали на автомобілі до будинку потерпілого та напали на нього, здійснивши постріл у руку. Вони вирвали з рук чоловіка сумку, у якій було 150 тис грн та втекли з місця злочину на авто.

Крім того, перебуваючи під вартою в Ізмаїльському слідчому ізоляторі, чоловік неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності за порушення режиму, за що був поміщений до карцеру. Під час поміщення до карцеру він поводив себе агресивно та вдарив старшого оперуповноваженого ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор».

За матеріалами Одеської обласної прокуратури