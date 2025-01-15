До 9,5 років ув’язнення засуджено прикарпатця, який намагався ввезти на Закарпаття партію наркотиків

Засуджено 29-річного жителя Івано-Франківська. Подія трапилася влітку 2023 року. Тоді фігуранта викрили співробітники Відділення поліції № 2 Хустського райуправління під час несення служби на блокпості у селі Торунь.

Під час перевірки автомобіля «Opel», яким прикарпатець хотів вʼїхати в регіон, у одній із сумок поліцейські виявили прихованими наркотики. З транспортного засобу було вилучено близько 700 грамів наркотичних речовин — Альфа-PVP, LSD та MDMA (Екстазі).

Заборонені речовини він транспортував на Закарпаття з метою їх подальшого збуту.

На підставі зібраної поліцейськими доказової бази Міжгірський районний суд визнав прикарпатця винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив реальний термін покарання.

Із моменту затримання фігурант перебував під вартою.

Поліція Закарпатської області