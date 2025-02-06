До 9 років 6 місяців позбавлення волі засуджено правоохоронця, який збував амфетамін

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винним колишнього оперуповноваженого одного з підрозділів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області у незаконному придбанні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичного засобу(ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Також його позбавлено спеціального звання – старший лейтенант поліції.

Встановлено, що правоохоронець збув майже 110 г амфетаміну місцевому жителю, повідомивши про місце знаходження пакунку з наркотичним засобом в телефонній розмові.

В подальшому засуджений мав на меті отримувати кошти від продажу амфетаміну.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури