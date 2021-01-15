До 9 років 6 місяців позбавлення волі засуджено жителя Баштанки за смертельне побиття знайомого

Баштанською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 21-річного мешканця м. Баштанка, який обвинувачувався у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 44-річному чоловіку, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Під час судового розгляду встановлено, що у травні 2020 року обвинувачений вживав із своїми знайомими спиртні напої.

Під час застілля виникла сварка, у ході якої обвинувачений наніс потерпілому множинні удари в область голови, заподіявши численні тілесні ушкодження, які відповідно висновку судово – медичної експертизи відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Внаслідок отримання травм потерпілий через декілька днів помер в лікарні.

В ході судового розгляду справи обвинувачений свою вину не визнав та категорично заперечив свою причетність до вчинення злочину, проте за результатами дослідження зібраних у ході досудового розслідування доказів, провину зловмисника доведено, вироком суду від 14.01.2021 його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

За інформацією Баштанської місцевої прокуратури