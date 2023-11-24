До 9 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркоділка з Київщини

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному мешканцю Київської області за обвинуваченням у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурором доведено, що обвинувачений, будучи раніше судимим за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, продовжив злочинну діяльність та систематично зберігав з метою збуту психотропні речовини амфетамін, PVP, MMC та наркотичний засіб канабіс.

Після отримання чергової посилки з забороненими речовинами зловмисника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку та при обшуку житла наркоділка вилучено психотропні речовини та наркотичні засоби у великих та особливо великих розмірах, а також пакети для фасування, електронні ваги, банківські картки, сім-картки тощо.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набуття вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Київська міська прокуратура