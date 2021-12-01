До 9 років позбавлення волі засуджено 3-х жителів Сміли за вчинення розбійного нападу на автозаправку та серію крадіжок

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури Черкаський районний суд визнав винним 3-х жителів м. Сміла у вчиненні розбійного нападу та крадіжок майна (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України), а також призначив їм реальну міру покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що обвинувачені в серпні 2019 року вчинили розбійний напад на автозаправочну станцію в м. Сміла із застосуванням вогнепальної зброї та упродовж травня-липня 2019 року — 4 крадіжки в м. Сміла та Смілянському району, поєднані з проникненням до житла, що завдало значної шкоди потерпілим.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури