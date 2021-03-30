До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який до смерті побив свою матір

За принципової позиції прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва до 9 років позбавлення волі засуджено 38-річного киянина, який заподіяв матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2018 рок, чоловік, залишившись в квартирі на одинці з матір’ю, наніс їй множинні удари руками та ногами в область голови, шиї, грудної клітини та кінцівок, в результаті чого жінка через декілька днів померла.

Не дивлячись на невизнання чоловіком своєї провини, Деснянський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура