До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який убив знайому та декілька днів переховувався в кукурудзі

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 29-річного чоловіка, який позбавив життя знайому та декілька днів переховувався в кукурудзі.

Мова йде про подію, що сталась 8 жовтня 2020 року в с. Барило Білопільського району. Того дня жінка разом з двома чоловіками вже зранку почали вживати спиртні напої. Ближче до вечора вони розійшлись по домівках.

Однак через деякий час молодший чоловік прийшов до жінки додому, де між ними виникла сварка нібито через те, що вона заховала пляшку зі спиртним. Суперечка переросла в бійку, під час якої молодик спочатку вдарив жінку ножем у шию, а потім задушив. Від отриманих травм 47-річна потерпіла померла.

На ранок молодик зрозумів, що накоїв, втік з дому та ховався у кукурудзяному полі. Через чотири доби він прийшов до матері, щоб зібрати речі та виїхати з села, однак його затримали співробітники поліції.

За вироком суду 8 січня 2021 року обвинуваченого визнано винуватим за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та засуджено до 9 років позбавлення волі. На вирок суду він чекав у СІЗО.

Прокуратура Сумської області