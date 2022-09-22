До 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зберігання наркотиків з метою збуту

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 32–річному уродженцю міста Херсон за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник отримував наркотичні засоби через поштове відділення для подальшої реалізації роздрібними та оптовими партіями. Збут відбувався відповідно до вказівок адміністраторів телеграм-каналу, які підшуковували клієнтів.

Під час отримання чергової партії наркотиків чоловіка затримали «на гарячому». У ході затримання у нього вилучили 9 пакетів з розфасованим канабісом загальною вагою 3,3 кг.

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура