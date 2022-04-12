До 9 років позбавлення волі засуджено харків’янина, який вбив свого товариша по чарці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 20-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Як повідомив в.о. керівника окружної прокуратури Дмитро Радін, встановлено, що 20-річний чоловік, який вже був раніше судимий за крадіжки та грабіж і лише в березні 2021 року звільнився з місць позбавлення волі, у вересні прийшов до свого 58-річного знайомого.



Чоловіки вирішили випити. Після чергової чарки між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. 20-річний чоловік став наносити численні удари кулаками потерпілому по тулубу, повалив його на підлогу та продовжив бити в обличчя та по кінцівках.

58-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся у скоєному.

10 лютого 2022 року Комінтернівським районним судом м. Харкова винесено обвинувальний вирок. Вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури