До 9 років позбавлення волі засуджено киянина за вбивство співмешканки

За підтримання публічного обвинувачення Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному киянину за вбивство співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його співмешканкою виник словесний конфлікт. Під час конфлікту обвинувачений наніс потерпілій ножем не менше 15 ударів в область шиї. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після вчиненого зловмисник продовжив вживати спиртні напої та через деякий час перетягнув тіло померлої на балкон, де накрив покривалом.

Тіло померлої пролежало на балконі 10 днів.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

За результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура