До 9 років позбавлення волі засуджено вбивцю з Кам’янеччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 45-річного чоловіка у вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Подія трапилась у лютому цього року в одному із сіл Новодунаєвецької територіальної громади. Між двома чоловіками розгорівся конфлікт на тлі раптово виниклих побутових непорозумінь.



Сварка переросла в бійку, в ході якої засуджений, перебуваючи напідпитку, наніс один удар ножем, який прийшовся прямо в серце 24-річному молодому чоловіку.

Від отриманої травми потерпілий через декілька днів помер у лікарні.

Вироком Дунаєвецького районного суду засудженому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі. Також він сплатить матері потерпілого 300 тис грн моральної шкоди.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури