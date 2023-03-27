До 9 років позбавлення волі засуджено волинянина, який вчинив умисне вбивство
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя обласного центру Волині винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).
Увечері 08 вересня 2021 року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом, біля будинку на вулиці Боженка у Луцьку вдарив ножем у груди знайомого.
Потерпілий помер у лікарні.
Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою.
Згідно з вироком суду, наступних дев’ять років він відбуватиме покарання за ґратами.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet