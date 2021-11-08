До 9 років позбавлення волі засуджено жителя Одещини за спробу зґвалтування неповнолітньої та крадіжку її телефону

За публічного обвинувачення Ізмаїльської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя Ізмаїльського району у незакінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152 та ч. 3 ст. 185 КК України). Вироком Ізмаїльського міськрайонного суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що у червні цього року парубок, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі проник до будинку своєї 15-річної знайомої та викрав мобільний телефон. Він розбудив дівчину та під приводом зустрічі з її братом, який начебто чекав її на вулиці, виманив потерпілу з будинку.

У дворі він накинувся та намагався зґвалтувати, проте закінчити свої наміри не встиг, оскільки на крики потерпілої про допомогу вибігла бабуся потерпілої.

Хлопець вчинив спробу зґвалтування та крадіжку у період іспитового строку, за 15 днів до скоєного він був засуджений за викрадення автомобілю.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури