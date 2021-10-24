До 9 років тюрми за вбивство дитини засуджено мешканця Запоріжжя
Завдяки принциповій позиції прокуратури Верховним Судом залишено в силі вирок чоловіку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, від яких він помер (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання 9 років позбавлення волі.
Незважаючи на вчинення злочину в умовах неочевидності та невизнання обвинуваченим вини, ювенальні прокурори у суді довели, що 26-річний чоловік, проживаючи разом із матір’ю хлопчика, скористався її відсутністю та умисно завдав йому удари руками та ногами в різні частини тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла у лікарні.
Сторона захисту, не погодившись із вироком, оскаржувала його в апеляційній та касаційній інстанціях, де наполягала на скасуванні судового рішення та виправданні обвинуваченого.
Верховним Судом залишено без змін вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя та ухвалу Запорізького апеляційного суду.
Tweet