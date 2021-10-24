До 9 років тюрми за вбивство дитини засуджено мешканця Запоріжжя

Завдяки принциповій позиції прокуратури Верховним Судом залишено в силі вирок чоловіку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, від яких він помер (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання 9 років позбавлення волі.

Незважаючи на вчинення злочину в умовах неочевидності та невизнання обвинуваченим вини, ювенальні прокурори у суді довели, що 26-річний чоловік, проживаючи разом із матір’ю хлопчика, скористався її відсутністю та умисно завдав йому удари руками та ногами в різні частини тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла у лікарні.

Сторона захисту, не погодившись із вироком, оскаржувала його в апеляційній та касаційній інстанціях, де наполягала на скасуванні судового рішення та виправданні обвинуваченого.

Верховним Судом залишено без змін вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя та ухвалу Запорізького апеляційного суду.

Офіс Генпрокурора