До 9 років ув’язнення загрожує групі осіб за організацію каналу переправлення ухилянтів за кордон

Змовники за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та виїхати до іншої країни. Поліцейські задокументували протиправну діяльність спільників та оголосили їм про підозру.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції заблокували ще одну схему нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Її організували троє осіб – двоє чоловіків та жінка, мешканці Київської та Одеської областей.

Встановлено, що спільники підшукували осіб, охочих втекти від мобілізації до іншої країни, та пропонували їм свою допомогу у вирішенні цього питання.

Прайс на послуги ділків залежав від обраного ухилянтом варіанту втечі. Наприклад, потрапити до Молдови вплав через річку коштувало 1 500 доларів США. А за 5 000 американських доларів чоловікам пропонували перетнути кордон, ховаючись у причепах вантажних автомобілів. Також змовники розповідали «клієнтам», що за суму від 2 500 до 50 000 доларів США допоможуть отримати кваліфікаційні документи моряка, на підставі яких чоловіки з легкістю зможуть легального перетнути кордон.

Найбільшим попитом серед втікачів користувалась «послуга» оформлення документів про непридатність до військової служби та внесення недостовірних відомостей до офіційних баз даних для безперешкодного виїзду з країни. Вартість коливалася від 5 000 до 10 500 доларів США, а строк виготовлення пакета фіктивних документів займав у спільників від 8-10 днів.

Зловмисники запевняли чоловіків, що мають «зв’язки» у військкоматах, а на пунктах пропуску у них є свої люди, тому гарантували клієнтам стовідсотковий результат.

В рамках кримінального провадження слідчі ГСУ та оперативники ДВБ Нацполіції задокументували протиправну діяльність злочинної групи. Правоохоронці провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків у Одеській, Миколаївській та Київській областях. Під час заходів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, «чорнові» записи та грошові кошти.

Слідчі Головного слідчого управління вже оголосили про підозру учасникам злочинної групи за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до дев’яти років позбавлення волі.

Крім цього правоохоронці перевіряють ймовірну причетність окремих співробітників ТСЦК та членів військово-лікарських комісій до протиправної діяльності групи.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України