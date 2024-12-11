До 9 років ув’язнення засудили зловмисника, який смертельно травмував односельця на Тячівщині

На Закарпатті за матеріалами співробітників Тячівського районного відділу поліції до 9 років позбавлення волі засудили 34-річного зловмисника, причетного до заподіяння смертельних тілесних ушкоджень своєму односельцю.

У січні цього року під час застілля між двома чоловіками у селищі Буштино сталася бійка, в ході якої 34-річний чоловік наніс численні тілесні ушкодження іншому, 42-річному потерпілому. Останній від отриманих травм помер.

Тоді співробітники Тячівського районного відділу поліції затримали підозрюваного у злочині. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

За клопотанням поліції, фігуранта було взято під варту. Після завершення досудового розслідування матеріали справи слідчі скерували для судового розгляду.

Врахувавши зібрані співробітниками поліції докази, суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області