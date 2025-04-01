До 9 років ув’язнення засуджено буковинця за зґвалтування неповнолітньої доньки

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів чоловіка визнано винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений з 2016 по 2019 рік систематично ґвалтував свою неповнолітню доньку. Згодом дівчина завагітніла та народила від батька дитину.

Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування, стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою, а дитину від нього донька народила будучи вже повнолітньою.

Незважаючи на невизнання чоловіком своєї вини та відмови від попередніх показів потерпілою, прокурор надав достатньо доказів його причетності до вчинення інкримінованого правопорушення.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі районного відділу поліції.

Офіс Генпрокурора