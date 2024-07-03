До 9 років ув’язнення засуджено грабіжника, який зв’язав потерпілу та залишив поблизу лісосмуги

Вироком суду 38-річного мешканця Київської області за грабіж із застосуванням насильства та викрадення документів засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186, ч. ч. 1, 3 ст. 357 КК України).

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Фастівської окружної прокуратури.

Раніше засуджений неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й 18 років свого життя провів у місцях позбавлення волі за крадіжки, грабежі, викрадення офіційних документів та умисне вбивство.

У вересні 2022 року він звільнився з установи відбування покарань і через рік скоїв новий злочин.

Чоловік познайомився з жінкою на сайті знайомств. Після віртуального спілкування вона приїхала до нього в гості. Декілька днів пара проживала в столиці, а потім поїхала у селище Глеваха.

Поблизу лісосмуги у населеному пункті чоловік декілька разів вдарив свою знайому та мотузкою зв’язав їй руки і ноги. Після цього заволодів особистими речами потерпілої, грошима, паспортами і з місця скоєння злочину втік.

Зв’язана потерпіла проповзла по дорозі понад 350 метрів, завдяки чому їй вдалось покликати на допомогу.

Попри те, що засуджений у ході судового розгляду свою вину в інкримінованому злочині не визнавав, прокурори надали суду беззаперечні докази, на підставі яких йому призначено покарання.

Київська обласна прокуратура