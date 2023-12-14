До 9 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини за зґвалтування племінниці

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року в Фастівському районі 14-річна дівчина прийшла в гості до свого рідного дядька. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік зачинив за племінницею двері та зґвалтував її.

Молодший брат та подружка почули крики дівчини та через вікно побачили як засуджений ґвалтує неповнолітню. Діти зателефонували її матері, яка викликала поліцію.

Наразі вказаний громадянин перебуває під вартою.

Аби запобігти подібним випадкам, обговорюйте з дітьми потенційні небезпечні ситуації та способи їх уникнення. Заохочуйте дітей бути відкритими та повідомляти про будь-який тип сексуального насильства. Будьте уважними до змін в їх поведінці. Зверніться до лікаря, психолога, психотерапевта, якщо стан дитини викликає занепокоєння. У разі отримання інформації про те, що дитина стала жертвою насилля, невідкладно звертайтеся до правоохоронних органів.

Київська обласна прокуратура