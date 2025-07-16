До 9 років ув’язнення засуджено підсанкційного шахіста-зрадника, який спонсорує війну росії проти України

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно підсанкційного шахового гросмейстера за фактом фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що після повномасштабного вторгнення 35-річний уродженець Сімферополя, який раніше представляв Україну на міжнародних шахових змаганнях, публічно підтримав агресію рф в Україні.

Відтоді він активно підтримує політику держави-агресора, систематично фінансує збройні формування рф. Використовуючи популярність і публічний авторитет, спортсмен організовував збори коштів через месенджери на потреби окупаційних військ — зокрема для придбання техніки, амуніції та військового спорядження.

Окрім цього, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, він дав інтерв’ю російському інтернет-виданню, у якому повідомив, що співпрацює з громадською організацією «Народний фронт» (створеною за ініціативи президента рф), з якою разом організовував збори коштів для забезпечення армії рф.

Загальна сума наданого ним матеріального забезпечення російським формуванням становить понад 100 млн рублів, що еквівалентно понад 42 млн гривень.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

Судячи з усього, мова йде про Сергія Карякіна.

УК