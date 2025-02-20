До 9 років ув’язнення засуджено поліцейського, який вчинив смертельну ДТП з двома загиблими (фото)

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав начальника відділу превенції одного із районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Київській області винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобами строком на 10 років.

Прокурором в суді доведено, що 26 червня 2022 року близько 20:20 на автодорозі «Київ-Знам’янка» в Обухівському районі поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кермуючи власним автомобілем марки «DODGE», виїхав на зустрічну смугу руху. Це призвело до зіткнення з автомобілем марки «ЗАЗ», водій та пасажир якого залинули.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура