До 9 років ув’язнення засуджено водія, який спричинив ДТП з трьома загиблими

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Також суд зобов’язав стягнути на користь потерпілих 3,5 млн грн моральної шкоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 листопада 2023 року на автодорозі сполученням «Київ-Овруч» в межах Вишгородського району.

Перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, засуджений виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автівкою, що рухалась в протилежному напрямку.

В результаті ДТП водій та два пасажири зустрічного автомобіля загинули на місці аварії. Ще один пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На вирок суду чоловік очікував у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура