До 9 років ув’язнення засуджено водія, який у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння збив на смерть на 14-річну дівчинку

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння і залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 9 років.

Дорожньо – транспортна пригода сталась ввечері 31 жовтня 2022 року в селі Сулимівка Бориспільського району.

Прокурори у суді довели, що перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, засуджений скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП.

Після наїзду на потерпілу водій покинув місце аварії. Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. Його затримали наступного дня після аварії.

Чоловік до набрання вироком законної сили перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура