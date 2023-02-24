До 9 років ув’язнення засуджено винуватця ДТП на Чернігівщині, в якій загинуло 14 людей (фото)

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури мешканця Чернігівського району визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Винуватця смертельної ДТП засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Доведено, що у грудні 2021 року водій вантажного автомобіля «DAF» на автодорозі «Чернігів-Грем’яч», рухаючись у напрямку м. Мена, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом «MERSEDES» «Борзна-Чернігів», що прямував до обласного центру.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло чотирнадцять людей, четверо – отримали тілесні ушкодження.

Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення Чернігівського районного суду.

Вирок набрав законної сили. До направлення в установу виконання покарань засуджений перебуватиме під вартою.

Чернігівська обласна прокуратура