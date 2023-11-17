До 9 років ув’язнено мешканця Дніпра, який зберігав та розповсюджував дитяче порно
За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії (ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України).
Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що засуджений завантажив відеоматеріали з дитячою порнографією, які в подальшому зберігав з метою розповсюдження.
Контент він поширював у мережі Інтернет через файлообмінну програму.
У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили відеофайли з дитячою порнографією.
У судовому засіданні він свою вину не визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.Tweet