До 9 років за ґратами засуджено буковинця за умисне вбивство співмешканки

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду доведено, що у листопаді 2021 року, 57-річний житель м. Сторожинець, на ґрунті раптово виниклого конфлікту під час спільного розпивання алкогольних напоїв, вдарив свою співмешканку ножем у серце. Жінка померла внаслідок масивної внутрішньої кровотечі.

Свою вину підсудний не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння вказаного злочину.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура