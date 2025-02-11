До 9 років за ґратами засуджено здолбунівчанина за вбивство знайомого

Нападник завдав потерпілому 11 цілеспрямованих колото-різаних поранень шиї, внаслідок яких чоловік помер на місці.

На початку жовтня минулоріч на одній із вулиць Здолбунова місцевий житель побачив закривавленого чоловіка з ножем у руках. Поліцейські, які негайно прибули на виклик, затримали 36-річного здолбунівчанина. Той зізнався, що вбив свого 44-річного знайомого.

Слідчі встановили, що злочинним діям передував конфлікт та бійка, що сталася між чоловіками за місцем проживання загиблого.

Слідчі затримали 36-річного жителя Здолбунова в порядку ст.208 КПК України та за фактом умисного вбивства повідомили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

У скоєному обвинувачений зізнається та розкаюється.

Днями суд виніс вирок: позбавлення волі строком дев’ять років. Законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області