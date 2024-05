До Чехії екстрадували  шістьох шахраїв, які з call-центру в Україні ошукали своїх співвітчизників на ₴5,5 млн.

Всі вони були оголошені в міжнародний розшук за інші шахрайства у складі злочинної організації. Сьомого зловмисника екстрадують найближчим часом.

Припинення злочинної діяльності міжнародної злочинної організації і передача іноземним колегам злочинців з їх країни стало можливо завдяки The Joint Investigation Team (JIT) — угоди про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими поліцейськими.

Встановлено, що разом із двома українцями іноземні аферисти телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу, схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи компʼютеру. У деяких випадках виманили реквізити банківських карт і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито доставить її у безпечне місце.

Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували в криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень, поки кіберполіцейські не встановили особи та місцеперебування злочинців на запит чеської поліції.

До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області. За даними чеських проваджень, ці шахраї нанесли чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон.

Практика спільних слідчих груп та підтримки Європолу і Євроюсту дозволяє українським поліцейським значно швидше ліквідувати міжнародні злочинні групи та розкривати повʼязані з ними злочини. Це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.

Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на понад 7,5 млн євро, відбулася у вересні 2023 року, наразі кримінальне провадження за фактом шахрайства розслідують чеські компетентні органи, а її фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У той час, як Збройні сили України захищають кордони України та країн Євросоюзу від російських окупантів, українські поліцейські роблять все можливе, щоби захистити цивілізовані країни не тільки від воєнних, а й від будь-яких інших злочинів.

Досудове розслідування було проведено в співпраці з Департаментом кіберзлочинності Національного штабу боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Служби кримінальної поліції та розслідувань Чеської Республіки. Процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора України.

***

Police extradited to the Czech Republic six fraudsters, who defrauded their compatriots out of 5.5 million hryvnia from a call center in Ukraine.

All of them were put on the international wanted list for other frauds as part of a criminal organization. The seventh intruder will be extradited soon.

Quick stop of the criminal activities of an international criminal organization and extradite criminals from their country to foreign colleagues became possible thanks to The Joint Investigation Team (JIT) – an agreement on the creation of a joint investigative team, which was concluded between Ukrainian and Czech police officers.

Established: together with two Ukrainians, foreign fraudsters made telephone calls to their compatriots in the Czech Republic, using virtual telephony with a spoofed number. They introduced themselves as employees of the state banking regulatory authority and during the conversation persuaded the victims to provide remote access to their phone or computer. In some cases, they lured out bank card details and even convinced victims to withdraw cash and hand it over to a fake courier, who would allegedly deliver it to a safe place.

The proceeds from illegal activities were converted into cryptocurrency or cashed out to purchase luxury cars and real estate registered in the names of friends and relatives. Thus, the scammers defrauded at least sixteen Czech citizens out of 5.5 million hryvnia, until the cyber police established the identity and location of the criminals at the request of the Czech police.

More than a hundred Ukrainian and Czech police officers have been involved in the investigation. The fraudsters were detained at the end of April in Odessa, and on May 10, National Police investigators under the escort of the National Guard already handed them over to Czech law enforcement agencies at the international checkpoint “Krakovets” in the Lviv region. According to Czech criminal proceedings, these scammers caused thirty million crowns of damage to Czech citizens.

The practice of joint investigative teams and support from Europol and Eurojust allows Ukrainian police to dismantle international criminal groups and solve related crimes much faster thanks to direct communication. In particular, this is the third successful investigation into the cessation of fraudulent call centers involving Czech citizens.

The previous extradition of the fraudsters, who defrauded hundreds of Czechs out of more than 7.5 million euros, took place in September 2023. Currently, criminal proceedings for fraud are being investigated by the Czech competent authorities, and its defendants face up to ten years in prison.

While the Ukrainian Army protect the borders of Ukraine and the European Union from russian occupiers, Ukrainian police are doing everything possible to protect civilized countries not only from the military, but also from any other crimes.

The pre-trial investigation was carried out in cooperation with the Cybercrime Department of the National Headquarters for Combating Terrorism, Extremism and Cybercrime of the Criminal Police and Investigation Service of the Czech Republic.

Procedural guidance – Office of the Prosecutor General of Ukraine.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України