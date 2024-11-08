До держбюджету надійшло ₴3,7 млн. від продажу конфіскованого вантажу з дорогоцінними металами

Ще у лютому 2023 року на Волині було викрито схему незаконного вивезення суб’єктами господарювання за сприяння працівників митниці з України до країн Європейського Союзу золота, платини та кольорових металів.

Нагадаємо, тоді у двох вантажівках з причепами, які прямували через кордон, правоохоронці виявили понад 45 тонн брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, але насправді відходи містили платину, золото, срібло та інші кольорові метали .

Згідно з ухвалою суду у серпні 2023 року арештований вантаж був переданий в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нині вантаж проданий АРМА на електронних торгах за 3,7 мільйона гривень – і ці кошти надійшли у державний бюджет.

У кримінальному провадженні про зловживання на митниці триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури