До дев’яти років та двох місяців ув’язнення засудили жителя Хмельниччини, який збував PVP-солі та амфетамін

Нагадаємо, злочин розкрили 6 грудня минулого року поліцейські відділу поліції №1 Вінницького райуправління.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що житель Хмельницької області шляхом розповсюдження закладок збував особливо небезпечні психотропи та наркотики. Затримали його після чергового вчинення злочину. При собі засуджений мав понад пів сотні поліетиленових пакетів із PVP-солями та майже 30 – з амфетаміном, які він планував розкласти по місту.

Відомо, що 20-річний хлопець раніше уже відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

Також, під час проведення експертизи встановлено, що зловмисник у день затримання перебував під дією наркотичних речовин.

На підставі зібраних слідством доказів Вінницький міський суд визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч. 3 ст. 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 9 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснювала Вінницька окружна прокуратура.

ГУ Національної поліції у Вінницькій області