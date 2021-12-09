До довічного позбавлення волі засуджено покидька, який вбив цілу родину на Одещині

За публічного обвинувачення Роздільнянської окружної прокуратури суд визнав винним раніше неодноразово судимого місцевого мешканця в умисному потрійному вбивстві та крадіжках (ч. 1 ст. 115, п.п. 9, 13 ч. 2 ст. 115 та ч.ч. 2, 3 ст. 185 КК України). Вироком Роздільнянського районного суду Одеської області вбивцю засуджено до довічного ув’язнення.

У судовому засіданні прокурорами доведено, що у жовтні 2019 року, під час спільного вживання алкоголю за місцем проживання засудженого, між ним та його знайомим виник конфлікт, в ході якого він почав душити потерпілого шкіряним ременем та бити руками і ногами по голові та тулубу. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Тіло вбитого чоловік сховав у господарському приміщенні на території свого дому. Ввечері того ж дня, до будинку засудженого прийшла матір потерпілого, яка шукала сина. Щоб уникнути покарання чоловік задушив її. Згодом щоб приховати подвійне вбивство, засуджений прийшов додому до загиблих, де задушив і господаря дому, після чого викрав мобільні телефони та інше майно родини.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури