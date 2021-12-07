До довічного позбавлення волі засуджено покидька, який задушив жінку за майно вартістю 828 грн.

За принципової позиції представника Офісу Генерального прокурора мешканця м. Синельникове Дніпропетровської області засуджено за умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, та розбій (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурором у суді доведено, що у листопаді 2016 року чоловік, який був неодноразово засуджений за вчинення розбійних нападів, проник до квартири своєї знайомої та з корисливих мотивів вирішив позбавити її життя. Він однією рукою здавив шию потерпілій, а іншою обмотав її обличчя та руки липкою стрічкою, утримуючи у такому положенні до настання смерті внаслідок механічної асфіксії. Після цього заволодів її майном на 828 грн.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці.

Офіс Генерального прокурора