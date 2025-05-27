До довічного позбавлення волі засуджено російського окупанта, який розстріляв автомобілі з мирними жителями на Чернігівщині 

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, 8 цивільних мешканців Прилуцького району, у тому числі 3 дітей, на автомобілях «Skoda Superb» та «Renault Mеgane» прямували з Ніжинського району в сторону міста Ічня Прилуцького району.

На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці зс рф, у тому числі обвинувачений, на двох броньованих машинах (типу «Тигр»). Цивільні транспортні засоби не мали ніяких позначень, окрім реєстраційного номеру, та не становили будь-якої загрози, проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.

Внаслідок обстрілу водій автомобіля «Skoda Superb» загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Крім того, обвинувачений разом зі спільником знищили автомобіль «Skoda Superb», здійснивши у подальшому постріли в його газовий балон.

Перебуваючи на місці, військовий рф засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури