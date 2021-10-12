До довічного позбавлення волі засуджено вітчима, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну падчерку

Прокурори Рівненської обласної прокуратури у Рівненському апеляційному суді відстояли вирок, яким чоловіка визнано винним у неодноразовому вчиненні злочинів проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України)

Досудовим слідством встановлено, що з січня по травень 2020 року засуджений вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції.

Під час розгляду кримінального провадження у суді винуватець свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково. Захисник обвинуваченого та сам обвинувачений, не погодившись із суворістю призначеного покарання, оскаржили вирок. Рівненський апеляційний суд скарги обвинуваченого та його захисника не задовольнив та залишив обвинуваченому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Офіс Генпрокурора