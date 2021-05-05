До довічного позбавлення волі засуджено жителя Черкащини, який вбив трьох осіб

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури Придніпровським районним судом м. Черкаси визнано винним 32-річного жителя Черкащини у вчиненні умисного вбивства трьох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За даними слідства, обвинувачений 20.02.2020, перебуваючи у будинку свого знайомого на Смілянщині, в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних стосунків, шляхом нанесення ножових поранень позбавив життя трьох осіб, у тому числі жінку похилого віку.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури