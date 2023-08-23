До довічного ув’язнення засуджено 60-річного дачника, який за борг розстріляв сім’ю з Житомирщини

За принципової позиції прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителя Київщини визнано винним у подвійному умисному вбивстві подружжя, незаконному носінні, зберіганні і придбанні бойових припасів і вибухових пристроїв та незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту (п. 1 ст. ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

Йому призначене покарання у виді довічного позбавлення волі та відшкодування моральної шкоди на суму один мільйон гривень.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин у червні 2021 року скоїв мешканець Київщини, який на той час проживав у своєму дачному будинку в одному з сіл Коростишівської територіальної громади.

Смертельну помсту приятелю за неповернений борг, якому позичав гроші для підприємництва, спланував завчасно, продумавши способи приховання злочину.

До сусіднього села, де проживало подружжя, приїхав уночі на мопеді, приховав його у лісопосадці, а сам з переробленою зброєю – автоматом Калашникова з глушником підкрався до будинку. Вистежив кімнату, у якій перебувало подружжя, та через вікно випустив по них автоматну чергу – дев’ять прицільних пострілів.

Від смертельних поранень 47-річний чоловік відразу загинув. Дружина з тяжкими пораненнями встигла сказати малолітній доньці (двоє дітей на той час перебували у сусідній кімнаті), щоб зателефонувала родичам, поліції та швидкій допомозі. Однак життя 39-річній матері малолітніх дітей врятувати не вдалося: жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Після холоднокровного розстрілу подружжя обвинувачений приховав зборю, одяг та транспорт у лісопосадці, а сам пішов додому. Однак відразу був викритий та затриманий. Зі схованки вилучили гранати з підривачами, автомат Калашникова з двома магазинами, спорядженими патронами, глушник, бойові припаси, плащ, рукавиці, мопед та інші речі, які використовувалися для вчинення злочину. Крім цього, з його помешкання вилучено понад 600 одиниць бойових припасів та наркотичну речовину.

На суді фігурант розповів свою версію подій. Однак суд поставився критично, розцінивши це як спосіб створення обвинуваченим собі штучного алібі та намагання уникнути кримінальної відповідальності.

На підставі наданих прокурором доказів та результатів комплексних судово-медичних експертиз, суд постановив вирок, співмірний з тяжкістю скоєного злочину, унаслідок якого позбавлено життя подружжя та двоє дітей залишено без батьків.

З дня затримання обвинуваченому застосовано тримання під вартою без права внесення грошової застави, де він перебуватиме і до набуття вироком чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури