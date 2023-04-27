До довічного ув’язнення засуджено мешканця Київщини, який вбив перехожого, завдавши йому 18 ударів ножем та викруткою

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд присяжних засудив його до довічного позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в липні 2021 року засуджений безпідставно напав на перехожого на автомобільному мосту через річку Рось у Білій Церкві. Він завдав потерпілому щонайменше 18 ударів ножем та викруткою в різні частини тіла і з місця злочину зник. Від отриманих колото-різаних ран чоловік помер у медичному закладі.

Вказаний злочин засуджений вчинив, будучи обвинуваченим у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній особі.

Чоловік свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав.

На підставі наданих прокурором неспростовних доказів, суд присяжних визнав мешканця Київщини винним, а також зобов’язав сплатити потерпілій стороні мільйон гривень моральної шкоди. До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура