До довічного ув’язнення засуджено російського окупанта, який вбив пострілами у спину двох мирних мешканців біля с. Мрія на Київщині

За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової бригади збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Його заочно засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та надписом «Танковий спецназ RUS» приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень, чоловіки померли.

Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку.

Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Матеріали відносно інших осіб, причетних до вказаного злочину, виділені в окреме кримінальне провадження

Досудове розслідування здійснювалося ГУ Нацполіції в АР Крим та Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура