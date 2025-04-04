До довічного ув’язнення засуджено вінничанина за вбивство співмешканки

Нагадаємо, подія сталась 11 листопада 2023 року в обласному центрі. Під час спільного розпивання спиртних напоїв у гаражному приміщенні засуджений кухонним кожен завдав чисельних ножових поранень потерпілій. Від отриманих травм 33-річна жінка померла на місці події.

Затримали фігуранта того ж дня працівники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління. Відомо, що зловмисник раніше відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

На підставі зібраних слідством доказів суд визнав 59-річного чоловіка винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила такий злочин) та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення забезпечувала Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області