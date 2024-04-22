До двох років ув’язнення загрожує жителю Ізмаїла за систематичне домашнє насильство щодо дружини

У нетверезому стані чоловік робив нестерпним життя жінки, висловлюючи їй усі образи, які накопичив, поки вона була за кордоном. Поліцейські повідомили кривднику про підозру у вчиненні психологічного насильства.

Сварки між подружньою парою почалися з початку року, відколи жінка повернулася з-за кордону додому. Щойно чоловік вживав алкогольні напої, одразу влаштовував дружині скандали, ображав, лаявся, дорікав, що вона тривалий час знаходилась далеко і не приділяла йому належної уваги.

Потерпіла звернулася по допомогу в поліцію, і інспектори сектору протидії домашньому насильству поставили агресора на облік за категорією «кривдник» та склали відносно нього протокол за частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Втім, вже при повторній перевірці родини поліцейські довідалися, що голова сімейства не вгамувався і продовжує кривдити дружину. Відносно нього були складені адміністративні матеріали вже за частиною 2 статті 173-2 КУпАП. За кожне правопорушення суд накладав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, які він сплатив, однак належних висновків для себе не зробив.

Після чергового звернення потерпілої до правоохоронних органів поліцейські розпочали вже провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується систематичне домашнє насильство.

Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства, а саме в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо подружжя, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Це правопорушення карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років. Слідство триває», – розповіла старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Карина Мельникова.

А інспекторка сектору протидії домашньому насильству Ізмаїльського відділу поліції Валентина Іванова закликала всіх, хто потерпаєте від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, не замовчувати це, а одразу звертатися по допомогу до поліцейських за номером 102. Також можна звернутися на урядову гарячу лінію 1547, фахівці якої надають психологічні консультації та підтримку постраждалим. Більше інформації щодо протидії домашньому насильству можна отримати в чат-боті МВС: police_helpbot.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини