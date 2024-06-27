До колишнього заступника Єрмака прийшли з обшуками по справі зі «зливами» з НАБУ
27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій, джерело “Української правди” в САП.
За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.
Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки та вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій:
“Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку.
Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає”.
Михайло Ткач показав більше з місця обшуку у прямому етері УП.Live.
Що передувало:
- 20 червня “Українська правда” опублікувала розслідування “Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ”. У матеріалі оприлюднили докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.
- Після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами.
- За словами Ткача, в НАБУ під керівництвом Кривоноса, замість того щоб розпочати внутрішнє розслідування і з’ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чернишова від обшуку.