До колишнього заступника Єрмака прийшли з обшуками по справі зі «зливами» з НАБУ

27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій, джерело “Української правди” в САП.

За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки та вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій:

“Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку.

Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає”.

Михайло Ткач показав більше з місця обшуку у прямому етері УП.Live.

Що передувало: