До мільйона гривень заробітку з одного закладу: у Києві викриnj мережу підпільних ігрових залів

Організаторам та членам двох злочинних груп повідомили підозри в організації азартних ігор.

Задокументували підпільну діяльність мережі гральних закладів та встановили організаторів цього бізнесу оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві, слідчі Подільського управління поліції спільно з ТУ БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Організаторами виявилися двоє киян 38-ми та 36 років. Вони налагодили функціонування 11 підпільних залів у різних районах столиці.

Для облаштування закладів орендували приміщення площею від 100 до 200 квадратних метрів, де встановили відповідну техніку. За грою слідкували касири, які забезпечували ігровий процес, видаючи та приймаючи кошти від гравців. У закладі могло бути облаштовано від 20 до 30 ігрових місць, а місячний прибуток, за оперативними даними, з одного закладу становив від 600 тис. до 1 млн грн.

Правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 20 обшуків в ігрових залах та за місяцями проживання фігурантів. Вилучили 135 системних блоків, монітори, камери відеоспостереження, роутери, спеціальні сервери та чорнові записи.

Наразі сімом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 170 тис. до 680 тис. грн, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України