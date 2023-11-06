До Молдови за $4500: у Чернівцях ліквідовано схему нелегального переправлення ухилянтів за кордон

На Буковині чоловік налагодив бізнес із незаконного перевезення осіб призовного віку через державний кордон до Молдавської Республіки поза пунктами прикордонних пропусків. Його затримали як раз під час спроби незаконного перетину кордону.

Виїхати з України, минаючи офіційні пункти пропуску прикордонної служби, – саме таку послугу пропонував 30-річний мешканець Чернівецької області охочим виїхати за межі країни. Клієнтів підшукував через інтернет, запевняючи, що знає місцевість та без проблем допоможе втікачам перетнути кордон.

Вартість «квитка» до Республіки Молдова для перебіжчиків складала 4500 доларів США. Частину грошей брав одразу, іншу частину – після виконання умов домовленостей.

Працівники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Буковини спільно зі співробітниками СБУ затримали бізнесмена та двох ухилянтів під час спроби незаконного перетину кордону. В ході обшуків в учасників схеми виявили гроші, мобільні телефони та «чорнові» записи.

30-річного бізнесмена правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Йому вже вручено підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України