До Молдови за $7 тисяч: двоє жителів Одещини відповідатимуть за незаконне переправлення осіб за кордон та надання хабаря прикордоннику

Правоохоронці затримали зловмисників, коли ті готувалися нелегально вивезти з України чотирьох чоловіків призовного віку. За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили «схему» незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі Роздільнянського районного відділу поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів Роздільнянської та Біляївської територіальних громад у змові з наразі невстановленою особою підшукували військовозобов’язаних чоловіків, охочих покинути країну у незаконний спосіб.

«Клієнтам» вони пропонували трансфер до Молдови за сім тисяч доларів, з яких тисячу отримували на криптогаманець у якості завдатку, а решту – після успішного завершення «угоди».

Знайшовши бажаючих у незаконний спосіб покинути країну, зловмисники на автомобілі доставили до одного з прикордонних населених пунктів Роздільнянщини чотирьох чоловіків з Одеської, Тернопільської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Від «клієнтів» вони отримали завдаток і збиралися проінформувати їх щодо подальших дій. Одночасно подбали і про надання прикордоннику 1,5 тисячі доларів за можливість чоловікам безперешкодно виїхати з України на територію Молдови поза межами пунктів пропуску.

Втім, про таку пропозицію охоронець кордону повідомив своєму керівництву, і були вжиті заходи щодо припинення злочинних дій та затримання зловмисників.

Правоохоронці задокументували протиправні дії фігурантів та затримали їх у процесуальному порядку.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню наданням засобів, вчиненій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також за ч. 3 ст. 369 того ж кодексу – в наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб. За ці злочини правопорушникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися. Надалі ми встановлюватимемо повне коло причетних до злочину осіб та громадян, які вже могли скористатися послугами зловмисників. Слідство триває», – зазначила старша слідча Роздільнянського районного відділу поліції Римма Постнова.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини