«До нас їде ревізор»: на Банковій мають готуватися до інспекції аудиторів Трампа

Американська агенція з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти на 90 днів для фінансового аудиту, що негативно вдарить по вразливим верствам населення. Натомість в Офісі президента мають готуватися до наслідків нераціонального використання бюджетних коштів.

Про це в етері “Прямого” повідомила Ніна Южаніна, народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність”, членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

“Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу відомості, тобто доповідь, де вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва. І це мене дуже насторожує, тому що протягом всього 2024 року я весь час нагадувала, скільки коштів у нас надходить в бюджет для фінансування підтримки різних напрямків – соціальної, бюджетної, це державне управління, це кошти і взагалі робота, яка підвищувала наш рівень до розуміння того, як ми маємо вибудовувати власне політику в країні. Я розумію, що на сьогоднішній день буде дуже складно”, – зауважила народна депутатка.

“Чи готовий наш уряд до такого розвитку подій, я навіть не знаю. Тому що буквально тиждень тому всі заявляли, навіть президент сказав, що вся допомога, яку отримувала Україна, буде продовжуватися. Звідки в нього така інформація, я не знаю. Я абсолютно точно знаю, що програми призупинені, тому що сама мала їхати у відрядження, а відрядження скасоване взагалі”, – додала Южаніна.

Водночас вона наголосила, що у Трампа розпочали аудит витрачання коштів, які надходять зі Сполучених Штатів в Україну.

“Є чітка інформація про те, що згодом Трампу повідомлять, що відбувається з витрачанням коштів. Тут же мова йде про те, що глобально те, що говорив Трамп під час виборчого процесу, він за те, щоб провести такий досконалий, ґрунтовний аудит витрачання всіх коштів, які надходять зі Сполучених Штатів в Україну, під виглядом різних програм, різних провайдерів цих програм. І це буде зроблено, це абсолютно очевидно”, – заявила нардепка.

Тому, на переконання Южаніної, влада має готуватися до наслідків нераціонального використання коштів, про що на Банковій вже знають. “Тому тут треба розуміти, що влада має готуватися до наслідків, їм більше ці наслідки відомі, і тому у той час хочеться запитати, чи раціонально витрачаються кошти ті, які, наприклад, ми, власне, збираємо власні податки і збори”, – зауважує народна обраниця.

При цьому вона прокоментувала заяву Зеленського про те, що скорочення допомоги не стосуватиметься військової складової.

“Ми ще не знаємо, чи стосується це військової допомоги, і ніде це прямо не прозвучало, а тому, виходить, не потрібно робити наперед такі висновки… Тоді виходить, що президент не знає, що багато напрямків життєдіяльності України в цивільній частині фінансуються також за рахунок програм Сполучених Штатів. Тому виходить, що він, абсолютно правильно опікуючись допомогою зброї і різних товарів оборонного призначення, забуває, що в нас ще величезна частина фінансується також за рахунок різних програм американських”, – зазначила Южаніна.

“І просто спокійно себе почувати немає чого. Це дуже небезпечно, тому що кожен місяць затримки виплати буде дуже бити по нашим громадянам. Не забувайте, будь ласка, що і зарплата вчителів, і зарплата медиків середньої ланки, і дуже багато програм фінансуються за рахунок цих коштів”, – підсумувала народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність”.

Нагадаємо, Офіс Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримав наказ зупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося після розпорядження Державного департаменту США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Слід зазначити, що в Україні USAID зокрема займається підтримкою відбудови шкіл, наданням медичних послуг, ремонтом критичної енергетичної системи.

Раніше стало відомо, що 24 січня Держсекретар США випустив нові вказівки, які зупиняють витрати на більшість чинних грантів іноземної допомоги протягом наступних 90 днів.

Як повідомляє видання Politico, наказ, який шокував чиновників Держдепартаменту, схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні. Ці вказівки набувають чинності негайно. Вони передбачають припинення “роботи майже за усіма чинними грантами на іноземну допомогу”. // “Прямий”