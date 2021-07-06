До п’яти років позбавлення волі – у Львові повідомили про підозру державному виконавцю

За несанкціоноване втручання в роботу Автоматизованої системи виконавчих проваджень та перешкоджанню виконання рішення суду заступниці начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби міста Львова загрожує покарання — позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як встановили слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, заступниця начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби міста Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області, внесла несанкціоновані зміни до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, а саме – змінила анкетні дані (ім’я) боржника.

Після цього чоловік вибув з Реєстру боржників та отримав можливість незаконно відчужити (реалізувати) автомобіль «Фольксваген Гольф», який, відповідно до рішення суду, перебував під обтяженням та не міг бути відчуженим.

Окрім того, такими своїми діями зловмисниця перешкодила виконанню рішення суду щодо стягнення з боржника грошових коштів у сумі близько 55 тисяч гривень на користь страхової компанії.

Сьогодні, 6 липня, слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області